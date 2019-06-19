В Великих Луках на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину

12:56, 19 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках 46-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fusion сбила 44-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 18 июня в 13:05 на улице Яна Арно. Водитель проехала перекресток на «красный» свет и сбила идущую по пешеходному переходу женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия женщину-пешехода с травмами доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

Ещё одно ДТП в этот же день произошло в Великих Луках - в 16:55 на улице Ухтомского автомобиль Ford Focus врезался в Volkswagen Passat. Авария произошла из-за того, что 26-летний водитель Ford Focus выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущейся машины. В результате ДТП водитель Ford Focus получил незначительные травмы, но госпитализирован не был.

Также в этот день произошла авария в Пскове на улице Советской. 43-летний водитель Skoda Octavia при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Land Rover, которым управляла 27-летняя девушка. Из-за аварии пострадала 48-летняя пассажирка Land Rover.

Всего в Псковской области за 18 июня произошли пять дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали пять человек.