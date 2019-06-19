В Псковской области при комитете по регконтролю и надзору создадут Общественный совет

13:57, 19 июня 2019, ПАИ

При комитете по региональному контролю и надзору Псковской области создадут Общественный совет, который займется вопросами организации деятельности управляющих компаний. Об этом заявила 19 июня глава ведомства Татьяна Смирнова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Тема была поднята на заседании круглого стола. Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов обратил внимание на сложности, которые возникают при попытках получить отчёт о деятельности той или иной управляющей компании.

«Может, региональным актом или рекомендациями закрепить форму отчетности управляющих организаций? Хотя бы в рекомендательном тоне», - предложил он.

«Это будет называться «кошмарить бизнес». Я думаю, это невозможно», - ответила и. о. председателя комитета по регконтролю и надзору области Татьяна Смирнова.

Татьяна Смирнова коротко отчиталась о работе своего ведомства, упомянув, что только 19-й день находится на своей должности. Она, в частности, рассказала об активности псковичей по смене не устраивающих их управляющих компаний. При этом она обратила внимание, что лишь порядка 10% протоколов общих собраний собственников по этому вопросу соответствуют предъявляемым требованиям.

Также, по ее словам, после июньских проверок управляющим компаниям выдано восемь предписаний по устранению нарушений.

«Пока каждый из нас, чиновников, не начнет мыслить проблемами псковичей, мы ничего не изменим, - прокомментировала и. о. главы Пскова Елена Полонская. - По моему плачевному опыту, комитет Полупанова [комитет, который возглавлял Валерий Полупанов с 6 мая вошёл в состав нового органа исполнительной власти под председательством Татьяны Смирновой - ПАИ] не слышал людей и отказывался слышать на протяжении трёх лет».