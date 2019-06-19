Рейтинг управляющих компаний создадут в Псковской области

13:32, 19 июня 2019, ПАИ

В Псковской области создадут партийный рейтинг деятельности управляющих организаций. Такое решение было принято на круглом столе в рамках работы региональной дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека» 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Инициатором появления партийного рейтинга стал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Пскова Александр Братчиков. По словам сити-менеджера, такой рейтинг необходим региону.

Участвовавшие в заседании эксперты согласились с этим, добавив, что рейтинг не только повысит качество обслуживания, но и заставит управляющие компании работать качественно. Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская подчеркнула, что рейтинг поможет людям определиться в выборе управляющих компаний и услуг.

В итоге участники круглого стола выработали резолюцию и приняли решение начать работу по созданию партийного рейтинга.