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Видеокамеры помогли установить личности воров в Великих Луках

В Великих Луках с помощью видеокамер удалось установить двух воров, которые украли мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла 17 июня в торговом центре на улице Вокзальной. Пожилая великолучанка оставила мобильный телефон на прилавке, и его похитили двое 16-летних местных жителей. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Стражи правопорядка с помощью камер видеонаблюдения установили подозреваемых в краже и вскоре задержали их. У парней был изъят похищенный телефон. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в одном из магазинов на улице Энергетиков в Дедовичах. Вечером 18 июня 28-летний безработный, ранее судимый местный житель похитил из магазина женскую блузку. Подозреваемый в краже был задержан и уже дал признательные показания. Полицейские изъяли у него похищенное. По факту кражи проводится проверка.

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