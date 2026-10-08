Бонни и Клайд по-псковски: семейная пара ответит в суде за серию краж в Палкино

11:05, 08 октября 2026, ПАИ

Уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в серии краж, поступило в Печорский суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Из обвинения следует, что за июль-август супруги совершили 12 краж из сетевого магазина в посёлке Палкино. Магазину причинён ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

Семейная пара обвиняется в совершении преступлений по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

Сейчас разрешается вопрос о назначении судебного заседания.