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Происшествия

Драка из-за неправильной парковки обернулась для псковича судом

Жителя Пскова обязали к принудительным работам из-за драки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что осенью 2025 года мужчина находился возле дома № 12 на улице Льва Толстого в Пскове и увидел, что водитель припарковал свой автомобиль, перекрыв проезд на парковку. Пскович зашёл в магазин, где в это время находился водитель, и грубо потребовал перепарковать машину. После этого он схватил его за воротник куртки и вытащил на улицу, где избил руками и ногами.

Пскович полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принёс извинения потерпевшему, а также загладил перед ним вред, причинённый преступлением.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

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