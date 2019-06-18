Выставка «Из ганзейской Риги с любовью» откроется в Пскове 26 июня

14:37, 19 июня 2019, ПАИ

26 июня в Пскове в Центральной городской библиотеке откроется выставка латвийского дизайнера-графика Иманта Озолиньша «Из ганзейской Риги с любовью». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Псковичи и гости города смогут увидеть 25 графических листов - путевых заметок художника по городам и странам. Эти работы вошли в графическую серию «Заметки путешествий», в которой насчитывается 1000 рисунков.

«Каждый из нас хоть раз держал в руках работу Иманта Озолиньша, потому что самыми его известными работами являются этикетки и логотипы для легендарного рижского бальзама и конфет фабрики «Лайма», - рассказали в библиотеке.

Имант Озолиньш – ученик академика живописи и графики Александра Дейнеки. Художник работал для парфюмерного предприятия «Dzintars», заводов «Latvijas balzams» и «Aldaris». Он подарил Латвийской армии эмблему и эскиз флага, которые были реализованы. В его архиве – много открыток, печатей первых дней и более 4000 экслибрисов – книжных знаков, которые Имант делал всем – от президента до дворника.

Художник увлекался городской архитектурой, которую воплотил в серии графических листов. К рисункам Риги, ее предместий и курорта Юрмала после 1990 года добавились европейские, выполненные в манере линейной графики колонковой кистью и гуашью. «Глядя на эти листы, не устаешь удивляться композиционной стройности и точности соотношения серебристых полутонов с контрастом белого и черного, гармонии шрифта и сюжета», - рассказали друзья художника. Работы Иманта Озолиньша являются национальным достоянием Латвии.

Выставку откроет вдова мастера и хранительница его архива Инта Озолиньш.

Выставка подготовлена в коллаборации с Псковским музеем-заповедником. Автор идеи и куратор выставки – заслуженный художник России Николай Москалев.

Открытие запланировано на 17:00.

С программой 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.