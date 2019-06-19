21 июня в Великих Луках изменится расписание автобусов

16:09, 19 июня 2019, ПАИ

21 июня в Великих Луках изменится расписание автобусов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, это связано с ограничением движения транспорта по проспекту Ленина с 18:15 до 19:45 на период проведения праздника выпускников «Бригантина 2019».

Автобус № 104 «Райбольница — Першино» будет стартовать в 19:05, далее - по объездному мосту, улице Холмской, Ботвина, проспекту Гагарина.

Автобус № 110 «улица Дружбы — Иваново — Сопки» в 18:10 проследует по проспекту Гагарина, ул.Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус № 121 «Великие Луки - Сафроново» отправится от остановки «Мебельный комбинат» в 17:30, а автобус № 122 «Великие Луки — Шипулино» - от ЖБК в 17:20

Автобус № 126 «Великие Луки – Дерганово» рейс 18.25 от ост.Дружбы проследует без заезда на ул.Дьяконова и пл.Ленина по проспектам Гагарина и Октябрьскому

Автобус на 18:30 от улицы Дружбы на с/о «Ленок» проследует по проспектам Гагарина и Октябрьскому (без заезда на улицу Дьяконова и площадь Ленина).

Автобусы маршрутов № 3 и № 15 до прохождения колонны выпускников будут курсировать по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлениях.

Для автобусов, следующих по маршрутам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9К, 11, 12, 13, в качестве объезда определены проспект Гагарина, улица Ботвина, объездной мост.