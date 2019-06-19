Руководителей псковских школ и садиков обяжут выявлять надписи о рекламе наркотиков

16:33, 19 июня 2019, ПАИ

В Псковской области руководителей учебных учреждений могут обязать выявлять надписи с рекламой наркотиков на подведомственной им территории. С таким предложением выступил губернатор Михаил Ведерников на совещании по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, которое проходит в прокуратуре региона 19 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, волонтеры закрашивают по 200 таких записей в день. Но меньше их не становится.

Прокурор Псковской области Сергей Белов уточнил, что реклама наркотиков и нецензурные надписи есть вблизи зданий ряда учреждений в областном центре.

Жители Пскова могут отмечать на интерактивной карте города адреса, где нанесена реклама наркотиков. Далее сведения распределяются между ответственными организациями, решение проблем контролируют сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города.