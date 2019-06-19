В Псковской области снижается подростковая преступность

17:13, 19 июня 2019, ПАИ

За 5 месяцев текущего года рост регистрации преступлений, совершенных несовершеннолетними, не произошел, сообщила представитель УМВД России по Псковской области Надежда Васильева. Об этом с совещания по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, которое прошло в прокуратуре региона 19 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, на 35% сократилось количество опасных деяний, совершенных подростками. Она отметила, что в этом году преступления совершили 13 подростков, при этом все правонарушения носили имущественный характер. Преступления чаще всего происходят из-за желания подростков быстро заработать деньги.

Она сообщила коллегам, что УМВД проводит профилактические мероприятия, но они носят временный эффект, поэтому необходимо работать системно всем ведомствам.

В своем докладе представитель УМВД России по Псковской области отметила, что на 18% увеличилась постановка несовершеннолетних на учет, выросло количество выявленных административных нарушений, совершенных подростками. Надежда Васильева сказала, что с начала года всего было выявлено четыре факта продажи алкоголя несовершеннолетним – в Пскове и Великолукском районе.

По окончании докладчик предложила дополнительно организовать обучение психологов и педагогов, чтобы они качественнее работали с несовершеннолетними.