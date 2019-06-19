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Общество

В Псковской области суд не позволил лишить родительских прав маму переданного в соцучреждение малыша

Жительница Палкинского района отстояла родительские права, устроившись на работу и обеспечив ребенка всем необходимым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Женщина является матерью-одиночкой, и тяжелая жизненной ситуация вынудила ее обратиться с заявлением о помещении сына в ГБУЗ «Областной дом ребенка» города Печоры. Несовершеннолетний находился там более 6 месяцев, в связи с чем учреждение обратилось в суд с иском о лишении родительских прав.  

Однако в суде выяснилось наличие уважительных причин, по которым женщина не могла забрать своего сына из дома ребенка. Кроме того, она намеревалась вернуть сына домой и для исправления сложившейся ситуации трудоустроилась, обеспечила ребенка необходимой мебелью, вещами, игрушками. Сейчас женщина решает вопрос по устройству малыша в дошкольное образовательное учреждение.

На основании данных обстоятельств Палкинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований областного дома ребенка о лишении родительских прав.

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