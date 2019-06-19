Электробезопасным гусиным шагом научились ходить ребята из санатория «Сосновый бор»

17:05, 19 июня 2019, ПАИ

Комплексное занятие по безопасности прошло в детском санатории «Сосновый бор». В блоке, посвященном профилактике электротравматизма, ребята младшего и среднего школьного возраста повторили основные правила поведения рядом с электросетевыми объектами

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», занятие провели специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» совместно с представителями Центра противопожарной пропаганды и ВДПО. С помощью наглядного пособия ребята обсудили примеры из повседневной жизни, с которыми можно столкнуться во время длительных летних каникул: безопасно ли рыбачить вблизи ЛЭП, где спрятаться от природного электричества во время грозы, что делать, если видишь поврежденный провод.

Участники встречи узнали, что из опасной восьмиметровой зоны поражения электротоком нужно выходить специальным «гусиным шагом» и научились это делать. Закрепить полученные знания детям помогут полезные подарки от энергетиков: тетради и книжные закладки с памятками по электробезопасности. Кроме того, ребята получили наборы брошюр с историями о Тилли-Тукки и его друзьях, изданные при поддержке компании «Россети Северо-Запад».

Представители Центра противопожарной пропаганды и ВДПО познакомили ребят из санатория с историей пожарной охраны и показали оборудование, которое используют пожарные в работе.

Планируется, что подобные комплексные занятия по безопасности во время летних школьных каникул будут организованы в детских санаториях и лагерях отдыха в Псковском, Островском, Печорском и Гдовском районах.