Анна Ефимова заняла должность руководителя пресс-службы Псковской городской Думы

17:14, 19 июня 2019, ПАИ

Анна Ефимова заняла пост начальника отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью аппарата Псковской городской Думы, сменив на этом посту Анну Удовенко. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

До этого Анна Ефимова работала на должности гендиректора ООО «Луки.ру» и на общественных началах помогала пресс-службам некоммерческих организаций. В журналистике Анна Ефимова проработала более 11 лет. С 2008 года трудилась на должностях корреспондента и заместителя главного редактора в издательском доме «Стерх-Луки», АНО «Великолукская правда Новости», МУП «Издательство «Великолукская правда».

Награждена почётными грамотами генерального прокурора Российской Федерации (2014 год), Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (2011 год).