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Общество

Более 2 млн рублей получит Псковская область на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений

Фото Дарьи Хватковой

2 млн 300 тысяч рублей получит Псковская область для реализации медиа-проектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, деньги направят на софинансирование расходов областного бюджета для предоставления субсидий СМИ.

Денежные средства получены в результате победы региона в конкурсном отборе для предоставления субсидий из государственной казны на реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурному развитию народов страны.

В пресс-службе пояснили, что конкурс каждый год проводит Федеральное агентство по делам национальностей в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».

Помимо этого, средства субсидии предусмотрены на проведение Международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане Дружбы» в Себежском районе и Международного этнокультурного фестиваля сету (сето) «Сетомаа. Семейные встречи».

В том числе, средства пойдут на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации социальных проектов в Псковской области, которые направлены на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов страны.

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