0
20:07
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
18:57
«Разрушаем мифы»: Почему нарушители госграницы все чаще стремятся в Псковскую область
17:34
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля
17:24
Более 2 млн рублей получит Псковская область на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений
17:14
Анна Ефимова заняла должность руководителя пресс-службы Псковской городской Думы
16:37
Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области
16:28
Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино
Еще новости
Общество

«Псковская Ганза»: Какие сувениры предложат гостям площадки реконструкторов

Фото: Михаил Глущенко

Вдоль берегов рек Псковы и Великой с 27 по 30 июня расположатся два лагеря псковских реконструкторов. Гостей здесь будут принимать с утра и до 22:00, сообщили организаторы в ходе встречи с журналистами 19 июня. При этом сами реконструкторы будут оставаться на ночь в специальных палатках, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская уточнила, что посетителям этой интерактивной площадки предложат не только зрелищные поединки в костюмах и доспехах средних веков, но и проведут для них разнообразные мастер-классы. Именно в этих лагерях будет вестись торговля необычными товарами.

«У мастеров можно будет купить реплики старинных украшении, настольные игры средних веков, обувь, литье, и массу всего интересного», - сообщила она.

Наталия Дубровская добавила, что торговля едой на площадке, получившей название «Псковская Ганза», не предусмотрена. Перекусить отдыхающие смогут в нескольких шагах от лагеря реконструкторов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Что покажут в дни Ганзы в лагерях реконструкторов на берегах рек в Пскове Порядка 180 заявок поступило на фестиваль «Цвет белой стены» в Пскове Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни Выставка «Из ганзейской Риги с любовью» откроется в Пскове 26 июня Международный фестиваль по пляжному волейболу проведут в Пскове в дни Ганзы Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы «Навигатор по Ганзе» создали в Пскове Порядка 65 дополнительных контейнеров для сбора мусора на время Ганзы установит в Пскове компания «Экопром» В Пскове обсудят значимые события из жизни ганзейских городов Какими будут цены на Ганзейских днях: ПАИ-live с Артемом Татаренко
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
19 июня 2019
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля
19 июня 2019
Жители Псковской области станут больше платить за электроэнергию с 1 июля
Более 2 млн рублей получит Псковская область на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений
19 июня 2019
Более 2 млн рублей получит Псковская область на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений
Анна Ефимова заняла должность руководителя пресс-службы Псковской городской Думы
19 июня 2019
Анна Ефимова заняла должность руководителя пресс-службы Псковской городской Думы
Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области
19 июня 2019
Идеальную модель комиссии по делам несовершеннолетних намерены создать в Псковской области
Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино
19 июня 2019
Великолукское предприятие выделило средства на ремонт детского сада в Переслегино
Михаил Ведерников: Профилактика правонарушений среди подростков требует координированных действий
19 июня 2019
Михаил Ведерников: Профилактика правонарушений среди подростков требует координированных действий
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни
19 июня 2019
Российский Дед Мороз приедет в Псков на Ганзейские дни

Идет загрузка...