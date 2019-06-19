«Псковская Ганза»: Какие сувениры предложат гостям площадки реконструкторов

17:41, 19 июня 2019, ПАИ

Вдоль берегов рек Псковы и Великой с 27 по 30 июня расположатся два лагеря псковских реконструкторов. Гостей здесь будут принимать с утра и до 22:00, сообщили организаторы в ходе встречи с журналистами 19 июня. При этом сами реконструкторы будут оставаться на ночь в специальных палатках, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская уточнила, что посетителям этой интерактивной площадки предложат не только зрелищные поединки в костюмах и доспехах средних веков, но и проведут для них разнообразные мастер-классы. Именно в этих лагерях будет вестись торговля необычными товарами.

«У мастеров можно будет купить реплики старинных украшении, настольные игры средних веков, обувь, литье, и массу всего интересного», - сообщила она.

Наталия Дубровская добавила, что торговля едой на площадке, получившей название «Псковская Ганза», не предусмотрена. Перекусить отдыхающие смогут в нескольких шагах от лагеря реконструкторов.