«Разрушаем мифы»: Почему нарушители госграницы все чаще стремятся в Псковскую область

18:57, 19 июня 2019, ПАИ

Неблагоприятная экономическая либо политическая ситуация в стране заставляет ее жителей искать государства с благоприятными условиями проживания и возможностями. Согласно статистике МВД России с начала 2019 года уже около 17 миллионов иностранных граждан поставлено в России на миграционный учет. И, конечно же, не все из прибывших являются законопослушными, а перед законом все равны. За совершение тех или иных правонарушений и преступлений иностранцы, как и россияне, несут ответственность. А в ряде случаев еще и подвергаются выдворению за пределы страны с закрытием въезда на определенный срок. Но есть и такая категория «гостей» нашей страны, которая, совершив преступление у себя на родине, пытается избежать заслуженного наказания, скрываясь на территории России.

Традиционно больше всего мигранты стремятся попасть в Москву и область, а также в Санкт-Петербург. С учетом географического положения нашего региона часть из них, безусловно, едет через псковские края. Но не все из них полностью осознают, что именно Псковская область может стать для них конечным пунктом в их маршруте.

Наш регион издавна был и остается приграничным. Псковская область граничит сразу с тремя государствами – Белоруссией, Латвией и Эстонией. Почему-то так сложилось, что среди многих иностранных граждан, в том числе и так называемых «запретников» (людей, которым по тем или иным причинам закрыт въезд - ПАИ), бытует мнение о том, что российско-белорусскую границу проще всего пересечь. И каково же их удивление, когда они попадают в руки контрольных служб при въезде в страну.

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, в Псковской области за прошлый и текущий год только к уголовной ответственности привлечено 10 иностранных граждан, въезд которым в Россию был закрыт. Решениями районных судов наложено штрафов на общую сумму порядка 600 тысяч рублей. Двое «запретников» приговорены к реальным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима. В настоящее время расследуются еще 10 аналогичных уголовных дел.

Хочется отметить, что псковские силовики и правоохранители с задачей по борьбе с незаконной миграцией справляются достойно. Нередки заявления о задержании сотрудниками полиции, Росгвардии, пограничниками незаконных мигрантов, привлечении их к той или иной ответственности. Можно с уверенностью сказать о том, что в данном направлении в регионе работа выстроена. Иностранных же граждан хочется, безусловно, пригласить в нашу страну, но посоветовать не пренебрегать требованиями российского законодательства.