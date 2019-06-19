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В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»

Депутаты Псковского областного Собрания уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны». Этот вопрос внесён в повестку очередной 34-ой сессии регионального парламента, которая пройдёт 4 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, документ разработал комитет по социальной защите Псковской области.                        

На данный момент статус «детей войны» присваивается гражданам РФ, которые родились с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года в пределах границ СССР и проживают в Псковской области. Однако на практике возникли трудности в связи с тем, что в разное время в состав СССР входило разное количество республик. В частности, граждане, родившиеся в 1935 году в Молдавии, считаются родившимися за пределами СССР, и, значит, не могут претендовать на присвоение статуса детей войны, проживающих в Псковской области.

Псковские депутаты решили исправить этот правовой казус. Для этого к старой формулировке добавляется строка «или родившимся в пределах границ территорий, принятых в состав СССР».

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