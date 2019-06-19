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Общество

Назначен новый судья Пыталовского районного суда

Максим Григорьев станет новым судьёй Пыталовского районного суда. Соответствующий указ 19 июня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Максим Григорьев родился в 1980 году. В 2003 году окончил псковский филиал Московского открытого социального университета (института) по специальности «Юриспруденция». С 2003 по 2007 год служил в УВД по Псковской области. С 2007 по 2008 год работал в управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотам наркотиков по Псковской области. С 2008 по 2012 год – в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области. С апреля 2012 года замещал должность замначальника юридического отдела управления Федерального казначейства по Псковской области. С апреля 2019 года назначен на должность начальника отдела внутреннего контроля и аудита управления Федерального казначейства по Псковской области. 

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