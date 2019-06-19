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Общество

68 жителей Псковской области заболели кишечными инфекциями на прошлой неделе

68 жителей Псковской области заболели острыми кишечными инфекциями с 10 по 16 июня. В Пскове таких заболеваний было зарегистрировано 32, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Во всех муниципалитетах Псковской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями не поднялась выше максимально прогнозируемого уровня.

В ходе проверок сотрудники регионального ведомства исследовали 120 проб воды, из них 8 не соответствуют требованиям. Они также проверили 829 смывов и 173 пищевых продуктов. В первом случае требованиям не соответствовали 15 проб, во втором —11.

Специалисты управления за неделю составили 45 протоколов об административных правонарушениях, выдали 18 предписаний об устранении нарушений и 5 представлений.

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