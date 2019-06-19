Четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове

23:00, 19 июня 2019, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх легковых автомобилей.

Через камеры сервиса pskovline.ru видно, что, в частности, у одного из автомобилей белого BMW X6 повреждена передняя левая часть, а именно смято крыло, дверь, и повреждено колесо. Также у кроссовера оторван бампер. Не далеко от BMW стоят ещё два автомобиля. По всей видимости, у одного из них пробит радиатор, так как под ними находится лужа. Ещё у одной машины повреждена передняя часть – смят капот и бампер.

Проезжая часть на перекрестке усыпана осколками фар и фонарей автомобилей. Очевидцы происшествия предполагают, что BMW X6 врезался в столкнувшиеся другие три машины. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение транспорта по улицам Юбилейной и Коммунальной сильно не затруднено, так как в это время на этих участках дороги низкий поток автомашин.