В России рекордно вырос мобильный интернет-трафик

09:08, 20 июня 2019, ПАИ

В России рекордно вырос мобильный интернет-трафик, сообщает газета «Известия».

В первом квартале 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем годом ранее, — чуть более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, как за весь 2016 год, отмечается в данных Минкомсвязи.

С января по март 2019 года мобильный интернет-трафик вырос в 1,5 раза (на 1,1 млрд Гб) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь. Как уточняется, продолжительность общения по мобильным телефонам в России за год сократилась почти на 3%.

На рост объема обмена данными влияют невысокие цены на доступ в сеть и звонки. Увеличению мобильного трафика способствуют его «утяжеление» в связи с повышением качества видео, продолжающийся рост проникновения смартфонов, безлимитные тарифы, развитие интернета вещей и облачных сервисов.