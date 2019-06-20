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Общество

На нескольких домах в Пскове появятся большие граффити

Фото с сайта правительства Калининградской области

На нескольких домах в Пскове появятся большие граффити. По аналогии с Калиниградом в Пскове муралы (так называются масштабные граффити на стене дома - ПАИ.) будут созданы в рамках патриотического стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо». Проект реализуется с 9 мая 2018 года по инициативе всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».

Начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская подтвердила Псковскому агентству информации, что такая возможность, действительно, прорабатывается. Планируется, что проект будет реализован при поддержке Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Наталья Плявинская добавила, что каждый рисунок будет согласован с жителями дома и в обязательном порядке - с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области. «Такие граффити, разумеется, не наносят на дома, которые являются памятниками архитектуры», - уточнила Наталья Плявинская.

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