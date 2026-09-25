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Общество

Мобильную связь улучшили в деревне Птушкино Себежского района

МТС усилили сеть в деревне Птушкино Себежского района. В результате установки нового телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Благодаря проведённым работам жители Птушкино могут быстрее пользоваться современными цифровыми сервисами: общаться по видеосвязи и в мессенджерах, смотреть онлайн-видео, пользоваться государственными и банковскими приложениями, совершать покупки в интернете и решать другие повседневные вопросы дистанционно.

Птушкино расположено в местах с многовековой историей. Неподалёку от деревни находится археологический памятник – курганный могильник «Бельчаниновский бор», датируемый концом I – началом II тысячелетия. В 2006 году Птушкино попало в фольклорные записи исследователей ПсковГУ. Именно здесь они зафиксировали старинное поверье: при заселении в новый дом первой через порог пускали кошку. Если она заходила внутрь, это считалось хорошим знаком.

«Псковская область удивительна тем, что даже у небольших деревень есть своя история, традиции и характер. Сегодня к этой истории добавляются современные цифровые возможности. Для нас важно, чтобы качественная связь была доступна не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах региона. Быстрый мобильный интернет помогает людям оставаться на связи с близкими, получать необходимые услуги и решать множество повседневных задач, не выезжая из деревни», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Ранее в 2026 году мобильный оператор также модернизировал сеть в других населённых пунктах Псковской области. Новое телеком-оборудование компания установила в деревне Спицино Гдовского района на берегу Чудского озера и в деревне Родина Псковского района. Кроме того, компания усилила мобильную связь и интернет в центре Опочки, в том числе на территории парка «Городской Вал».

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