«Спецы»: начался показ 16-серийного худфильма о сотрудниках Центра спецназначения ФСБ

16:08, 25 сентября 2026, ПАИ

Премьера 16-серийного художественного фильма «Спецы» о деятельности подразделений Центра специального назначения ФСБ России состоялась на интернет-платформе Wink. Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра.

Сериал основан на реальных операциях по борьбе с терроризмом, проведённых сотрудниками ЦСН ФСБ России на Северном Кавказе в 2000-х годах, а также в Крыму, Донбассе и других регионах страны. Проект сняла кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ.

Новые серии будут выходить по одной еженедельно с 24 сентября по 15 октября. 19 октября зрителям станут доступны эпизоды с пятого по восьмой, 26 октября – с 9-го по 12-й и так далее.

Телевизионная премьера «Спецов» пройдёт на РЕН ТВ: первые восемь серий покажут 18 октября, оставшиеся восемь – 25 октября.