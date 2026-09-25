Великолучане просят включить отопление в домах

16:02, 25 сентября 2026, ПАИ

Великолучане просят включить отопление. Дискуссия разгорелась в соцсетях: за окном дожди, понижение температуры, а батареи в домах всё ещё холодные, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Автор поста с обращением к администрации города в одном из местных сообществ отметил, что тепла нет не только в многоквартирных домах, но и в школах, детских садах и больницах. «Согласна, что дома пока ещё не сильно холодно: 20 градусов тепла точно есть, но вот уже неделю идут дожди, дома сырость, вещи не сохнут по 2–3 дня, на окнах скапливается конденсат и появляется плесень. Можно включить обогреватели, но они не нагреют всю квартиру, к тому же сильно расходуют электричество, а между тем, по ночам уже как-то холодно спать», – жалуется подписчица.

Женщина предлагает включить отопление хотя бы на минимум.

В комментариях администрация города ответила, что сроки начала отопительного сезона устанавливает местная администрация с учётом фактических погодных условий. «Нормативной среднесуточной температуры воздуха ниже +8 в течение нескольких дней подряд не наблюдается», – заметили в администрации.

«В настоящее время указанный критерий не достигнут, поэтому официальное начало отопительного сезона ещё не объявлено. При этом объекты социальной сферы (школы, детские сады) находятся в зоне приоритетного внимания: ежедневно ведётся мониторинг температурного режима в помещениях. По текущим данным, температура соответствует требованиям СанПиН», – продолжили представители администрации.

Мнения великолучан разделились. Так, один считает, что нужно придерживаться установленных норм: «Каждый год одно и то же! Ну реально, почитайте нормы включения отопления. Имейте терпение! Да я так же живу в квартире: окна перевёл в зимний режим, одеваюсь в спортивный костюм в квартире, иногда включаю обогреватель». А другая жительница города пишет: «В квартире ледник, пришлось на дачу к печке уехать. Потому что ребёнок не может выздороветь дома в холоде». Ещё один великолучанин отметил, что отапливает квартиру газом: «Я живу на первом этаже в угловой квартире. Если уж холодно становится, я газом топлю, и норм мне. Выходит явно дешевле, чем за отопление платить».

Как сообщалось ранее, отопление в Пскове начнут подавать с 29 сентября. Также отопительный сезон начинают в Дновском и Палкинском муниципальных округах.