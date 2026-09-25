В Плюсском и Дедовичском районах объявили дату начала отопительного сезона

16:05, 25 сентября 2026, ПАИ

Отопительный сезон начинают в Плюсском и Дедовичском районах в ближайшие дни. Об этом сообщили глава Плюсского округа Наталья Иванова и администрация Дедовичского округа.

В Плюсском районе решили начать отопительный сезон поэтапно, исходя из погодных условий. 27 сентября муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» начнёт подавать тепло в социальные учреждения округа, а с 1 октября – всем потребителям.

«По прогнозу на следующей неделе несколько тёплых дней, будем регулировать по обстоятельствам! Постановление о начале отопительного периода 2026/2027 мною подписано», – написала Наталья Иванова.

В Дедовичском районе начало отопительного периода запланировано на 28 сентября 2026 года.

Как сообщалось ранее, отопление в Пскове начнут подавать с 29 сентября. Также отопительный сезон начинают в Дновском и Палкинском районах.