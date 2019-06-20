В дни Ганзы в Пскове клещей на исследование в лабораторию можно будет сдать и в выходные

12:16, 20 июня 2019, ПАИ

В дни Ганзы в Пскове клещей на исследование в лабораторию можно будет сдать и в выходные дни. В субботу, 29 июня, и в воскресенье, 30 июня, лаборатория будет работать с 9:00 до 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Пскове на улице Гоголя, 21 А, телефон (8112) 66-42-80; в Великих Луках - на улице Тимирязева, 9.

Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон (8112) 56-55-63). Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Кроме того, после укуса клещом, не дожидаясь результатов анализов, медики рекомендуют обратиться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23; улица Школьная, 24 Псковской районной поликлиники.