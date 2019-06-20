Продажу алкоголя ограничат в Пскове на время праздника выпускников

09:41, 20 июня 2019, ПАИ

20 июня в Пскове будет ограничена продажа алкоголя в связи с проведением праздника выпускников общеобразовательных учреждений —общегородского выпускного. Соответствующая информация указана в постановлении администрации города №771 от 5 июня 2019 года.

Розничная продажа алкогольных напитков будет запрещена в Пскове с 11:00 20 июня до 11:00 21 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Основанием для такого решения стало постановление администрации Псковской области от 28 января 2015 года № 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».