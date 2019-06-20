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Общество

Танец псковичей покорил жюри международного конкурса в Сочи

Танец «Повязаночка», который исполнил псковский ансамбль «Солнышко», покорил жюри 13-го международного конкурса-фестиваля AKVA-TEMP+. Мероприятие проходит в Сочи с 16 по 22 июня. В нём принимает участие средняя группа псковского ансамбля «Солнышко», сообщили Псковскому агентству информации представители коллектива.

19 июня псковский ансамбль исполнил танец «Повязаночка». Псковичи стали победителями гран-при в номинации «Народная стилизация» и лауреатами 1 степени в номинации «Народный танец». Кроме того, жюри международного конкурса высоко отметили и работу педагогов псковского ансамбля «Солнышко». Им был вручен специальный приз.

Псковский коллектив «Солнышко» был организован в 1982 году. Изначально это был просто ансамбль, но затем при нём была создана студия, где изучают классический, народный и современный танцы. По окончании обучения дети получают сертификаты дополнительного образования. 

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