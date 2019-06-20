Псковскому спортсмену Павлу Сорину предоставят квартиру

10:29, 20 июня 2019, ПАИ

Чемпиону Европы, кандидату в Сборную России на Олимпийские игры 2020 года Павлу Сорину предоставят квартиру.

Вопрос о решении жилищного вопроса обсуждался на встрече первого заместителя губернатора Веры Емельяновой со спортсменом, прошедшей в приемной главы государства в Пскове по поручению главы региона Михаила Ведерникова 20 июня.

Павел написал в инстаграме губернатора — он проживает сейчас в двухкомнатной квартире с бабушкой, мамой и дядей.

«Занимаюсь греблей с 2009 года. За все это время всегда выступал за Псков и трудился, скажем так, на благо своей родины. Я четырехкратный чемпион России, чемпион Европы (2015), в 2016 году был серебряным призером Первенства мира», - цитирует спортсмена корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы не сомневаемся, что все успехи впереди. Мы вместе с вами этим гордимся. Пусть удача вас не покидает и мы постараемся создать условия для вашего продвижения», - ответила на это Вера Емельянова.

С 2013 года Павел Сорин официально трудоустроен в Центре спортивной подготовки. И у него есть право при наличии спортивных побед и регалий получить за счет бюджета области жилье. Этот вопрос неоднократно поднимался, но пока так и не решен.

«К 1 августа квартиру можно будет получить. Не сомневаюсь, что все будет сделано оперативно», - сказала первый заместитель главы региона и добавила, что губернатор лично участвовал в решении вопроса.