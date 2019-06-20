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Общество

В Пыталово отремонтируют центральную улицу

Фото: Андрей Степанов

Ремонт дорожного полотна в Пыталово запланирован на 2019 и 2020 годы. Об этом сообщил 20 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе приема граждан в приемной главы государства. По поручению губернатора Псковской области встречу провела первый заместитель главы региона Вера Емельянова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За помощью обратилась жительница Пыталово Валентина Веселова. Она проживает в этом поселке с 1968 года. По просьбе односельчан женщина озвучила проблему — главной улице Пыталово, Красноармейской, нужен ремонт.

«Людям не проехать ни на велосипедах, ни на машинах», - уточнила Валентина Веселова.

Руководитель дорожного комитета рассказал, что улица, о которой идет речь, - достаточно длинная и за один год такой объем работ выполнить сложно. А потому принято решение в 2019 году отремонтировать 60% дорожного полотна, а оставшийся участок запланировать на 2020 год.

Для этого району планируется выделить субсидию. Вопрос уже включен в повестку ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«К концу августа — началу сентября работы планируем начать», - сказал он и добавил, что региональные власти будут пристально следить за качеством ремонта дороги.

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