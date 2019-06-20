Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках

12:12, 20 июня 2019, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове 20 июня, сообщила корресподенту Псковского агентства информации инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России города Пскова Юлия Федорова. ДТП стало причиной затруденения движения на близлежащих к мосту улицах.

В 10:05 39-летний водитель большегрузной автомашины MAN при перестроении на мосту 50-летия Октября в Пскове столкнулся с автомобилем Chery. В результате удара Chery вынесло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с автомобилем LADA Largus под управлением 40-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка Chery, а также водитель LADA Largus. Их госпитализировали в больницу.

По внешним признакам водитель автомашины MAN трезв, сотрудники ГИБДД проведут его освидетельствование. В настоящее время автомобильное движение по мосту восстановлено.