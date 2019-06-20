Псковским ветеранам рассказали о выездной медпомощи

13:03, 20 июня 2019, ПАИ

Об организации медицинской помощи ветеранам войны рассказала псковичам главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в рамках заседания в Псковском городском совете ветеранов 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Невалённая отметила, что соответствующий вопрос реализуется в Пскове по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и находится на его личном контроле. Главврач городской поликлиники подчеркнула, что медицинское обслуживание ветеранов выделено в отдельное направление. По ее словам, это делается, в том числе для того, чтобы ветераны не стояли в очередях.

Она также сообщила, что в Пскове составляется специальная база данных, в которой отмечается, кто из жителей нуждается в динамическом наблюдении. По её словам, когда медики получают соответствующую информацию, они выезжают к конкретному человеку на дом. «Все, что можно на дому, мы сделаем, но с некоторыми аппаратами просто физически невозможно выезжать на дом», - добавила она. Галина Невалённая отметила, что специалисты городской поликлиники готовы выехать не только на дом, но и в любое другое место, организацию. Однако для этого она рекомендует заранее сообщать организациям, сколько людей и в каком обследовании нуждаются.

Главврач также добавила, что во время выездной работы медики проводят первичное обследование, например, измеряют давление у пациента, а после осмотра дают направление гражданину на обследование или лечение, которые нельзя провести во время выездных мероприятий.

Галина Невалённая обратилась к участникам заседания с просьбой о предоставлении данных для списка базы данных по выездам на дом. «Это делается для того, чтобы и вам и врачам было удобно, чтобы кардиолог, например знал, когда и куда ему выезжать, и сколько людей ему предстоит обследовать», - пояснила главврач.

Она также сообщила присутствующим о том, что городская поликлиника бесплатно выдаёт аппараты для измерения артериального давления. «Мы их выдаём бесплатно. Оператор дистанционно мониторит давление пациента, и если оно плохое — сообщает. То есть не нужно ходить к врачу каждый день, врач всё и так дистанционно видит», - уточнила Галина Невалённая.

Также главврач Псковской городской поликлиники раздала участникам встречи памятки, в которых имеется информация с адресами и телефонами всех медицинских учреждений города. В частности, псковичи свои возникшие вопросы могут задать по телефонам главного врача: (8112) 53-49-42, или отделения профилактики: (8112) 53-62-14. Также она напомнила псковичам, что входит в диспансеризацию, и сообщила, когда к ней можно прийти на личный прием.