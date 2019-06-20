Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проведут ремонт и замену тепловых сетей в Дедовичах

13:33, 20 июня 2019, ПАИ

В период с 24 июня по 7 июля 2019 года Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» проведет ремонт и перекладку подземного участка распределительных трубопроводов внешних тепловых сетей поселка Дедовичи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Планируется заменить 160 погонных метров теплосети по улице Егорова 30, 32. По улице Энергетиков и Октябрьской будут устранены дефекты, выявленные во время гидравлических испытаний. Все работы будут выполнены с восстановлением поврежденной дорожной инфраструктуры. Кроме того, на всех магистральных трубопроводах теплосети энергетики проведут ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников.

В связи с этим, в поселке Дедовичи будет ограничена подача горячего водоснабжения.

«Ремонт и замена тепловых сетей – необходимая мера для поддержания качественного и бесперебойного теплоснабжения поселка в осенне-зимний период, – отметил Владимир Станкевич, главный инженер Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2». – Современные российские высокоэкологичные материалы, используемые при производстве работ, позволяют существенно повысить надежность трубопроводов и увеличить срок эксплуатации теплотрассы».