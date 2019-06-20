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Общество

Акция «Свеча памяти» пройдет в Пскове 21 июня

У мемориала в память о первых жертвах фашистской оккупации Пскова на площади Ленина состоится акция «Свеча памяти» 21 июня в 20:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие проводится в рамках партийного проекта «Историческая память». 

В рамках акции на площади планируется награждение победителей региональных площадок и областного этапа исторической акции «Диктант Победы», который псковичи написали 7 мая.

«Свечи памяти» для акции подготовили из специальных заготовок ребята, отдыхающие в школьном лагере. Мероприятие с школьниками, которое было направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, провела главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Координатором партийного проекта «Историческая память» в Псковской области выступает председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

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