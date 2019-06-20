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Водитель ВАЗа не справился с управлением и погиб в Пустошкинском районе

19 июня в 18:05 в Пустошкинском районе на 3 км дороги Пустошка - Щукино - Алоль ВАЗ-211440 на закруглении трассы наехал на правую обочину и съехал в левый придорожный кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП 55-летний водитель погиб на месте, а ехавшие с ним 43-летняя женщина и 32-летний мужчина получили незначительные травмы.

В 20:20 в Островском районе на 57 км дороги Старый Изборск - Палкино - Остров «Лада Приора» при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Мотолэнд» под управлением 18-летнего молодого человека. Водитель и 17-летняя пассажирка мотоцикла серьезно не пострадали. 

В этот же день в Пскове у дома № 25 по улице Некрасова «Тойота Королла» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лифан» и врезался в него. 39-летняя пассажирка «Тойоты» получила повреждения, госпитализация не потребовалась. 

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