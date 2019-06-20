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Экономика

Выставка промышленников Псковской области будет работать в Пскове 28 и 29 июня

28 и 29 июня в Пскове будет работать выставка промышленников Псковской области. На одной площадке соберутся более 30 ведущих промышленных предприятий региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Псковские предприятия готовят интерактивную программу, которая будет интересна и взрослым, и детям. Также планируется организовать обширную развлекательную программу, презентации компаний, розыгрыш призов.

Выставка промышленников Псковской области разместится на парковке у Дома Спорта на улице Калинина в Пскове. Посетить экспозицию можно будет с 11:00 до 20:00. Официальное открытие намечено на 28 июня в 12.00.

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