Выставка промышленников Псковской области будет работать в Пскове 28 и 29 июня

15:30, 20 июня 2019, ПАИ

28 и 29 июня в Пскове будет работать выставка промышленников Псковской области. На одной площадке соберутся более 30 ведущих промышленных предприятий региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Псковские предприятия готовят интерактивную программу, которая будет интересна и взрослым, и детям. Также планируется организовать обширную развлекательную программу, презентации компаний, розыгрыш призов.

Выставка промышленников Псковской области разместится на парковке у Дома Спорта на улице Калинина в Пскове. Посетить экспозицию можно будет с 11:00 до 20:00. Официальное открытие намечено на 28 июня в 12.00.