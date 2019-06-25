Мужчина на кухне – 3.0. № 14. Свинина с овощами от Александра Григорьева

09:31, 25 июня 2019, ПАИ

Героем проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» стал лидер одной из лучших фолк-панк групп Северо-Запада «Капитан Смоллет», гитарист и вокалист Александр Григорьев. Из любезно предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» свинину с овощами и пюре, а также рассказал о создании коллектива, нюансах записи альбомов и важности самобытного звучания.

Сегодня мы приготовим свинину с овощами и сделаем гарнир – картофельное пюре. Рецепт придумал сам – случайно получилось! Сколько себя помню, всё время готовлю. Но супруга всё-таки готовит вкуснее!

О создании «Капитана Смоллета»

Если залезть в самую глубь веков, я занимаюсь музыкой давно. Учился игре на классической гитаре в Пскове, но учебу не закончил – стал самоучкой. Вообще, сперва-то сам начинал, потом стало интересно выучить ноты, но когда постиг дзен предмета «сольфеджио», то подумал: «Куда я попал?..». Нотная грамота, это, конечно, здорово, но не зашло.

С друзьями начали играть heavy metal, затем где-то в 2003 году alternative, metalcore. В общем, поиграли различную музыку. После этого решили остановиться на необычной и веселой, поэтому в 2013 году и создали folk punk группу.

Основной костяк группы – я, басист и вокалист Павел Баландин, аккордеонист и саксофонист Дмитрий Кузнецов, барабанщик Сергей Семёнов. Кстати, у каждого из нас есть работа, а на репетиции собираемся в выходные дни.

Инициатива по названию группы была не только моя. Искомое из разных вариантов, которых было очень много, выбирали с Павлом Баландиным. Хотелось угодить душе, чтобы название группы сочеталось с тем, что будем в дальнейшем делать. А поскольку мне с самого детства нравится мультфильм «Остров сокровищ», решили остановится на одном из положительных персонажей – капитане Смоллете.

Первое время музыку и тексты писал я, делали вместе лишь аранжировки. Затем ребята начали приносить результаты своего творчества. Вообще, коллективное творчество – это круто! У нас нет ярко выраженного лидерства, на себя одеяло никогда не тяну. Главное, чтобы каждый что-то привносил в это искусство.

О новом альбоме и гастролях

Идет работа над новым альбом, но пока не думали над его названием. Уже записали семь песен без вокала. В планах выпустить его осенью. И вряд ли он будет похож на предыдущий!

Выпуск альбома можно назвать отчетом о нашем творечестве, чтобы люди понимали – мы не стоим на месте, сочиняем новые песни и развиваемся. А диски печатать в наше время смысла нет. Единственное, их можно выпускать как сувениры – в красивых диджипаках.

Конечно, перед альбомом мы выпустим сингл! Его название – «Летучий Голландец». Песня записана с участием флейтистки Маши Анисимовой. У нас, кстати, проблемы с «нетерпимостью» – напишем песню, и сразу хочется ее сыграть на площадках, засветить!

Групп высокого уровня в Пскове почти нет, как ни прискорбно. Да и город маленький, выступать практически негде. Интереснее, конечно, гастролировать по городам. Но в Пскове народ ходит на наши концерты. Вопросов нет – люди хорошие и замечательные, поддержка супер!

Летом практически нет свободного времени, поскольку оно забито выступлениями на фестивалях. Архангельск пока стал самой дальней точкой, где мы играли. Выступаем в Санкт-Петербурге, в Москве. При этом часто ездим в Беларусь. Осенью намечается тур в несколько белорусских городов – в частности, Гродно, Витебск и Минск.

Мне нравится выступать трезвым. Кому и когда помогал алкоголь? Я бы не сказал, что музыканту нужно выпивать перед концертом. Нужно же быть честным с людьми, не кривляться. Но когда на фестивалях встречаешься с друзьями, которых не видел 100 лет, и не известно, сколько еще их не увидишь, без кружечки не обойтись. Но вообще, алкоголь – это зло!

О логотипе группы и нюансах записи музыки

Наш логотип рисовал один из известных питерских дизайнеров – Billy Kid, который делал логотипы и шрифты известным тамошним группам. Например, таким как The Пауки.

Обложку нашего последнего альбома «Мы заряжаем пушку!» делал Павел Баландин. Как он сказал, на ней изображены пушки с какого-то галеона. Ему видней! Я-то в пушках не особо разбираюсь.

Но она на скорую руку была сделана, как и весь альбом. Поторопились. Затянули с выпуском альбома, а сроки горели – стояла дата презентации в клубе T.I.R. Поэтому очень быстро всё догоняли. Не очень доволен окончательным результатом – оцениваю последний альбом на «четверочку с минусом».

Сыграно-то отлично – именно доработки в кучу впопыхах собирали. Ну и не на совсем профессиональном оборудовании записывались. Звук не подвальный, но и не студийный. Главное, основную мысль мы донесли! Всё идёт, как идёт – постепенно подрастем!

Наконец-то купили то, что нам не хватало, – хорошую аудиокарту! Теперь хотя бы никому не предстоит объяснять то, что мы хотим услышать на выходе. Допустим, человек, когда присылает мне сведение, - его взгляд на нашу музыку, – процесс затягивается из-за объяснения того, что надо убрать, вырезать и так далее.

О самобытности

Отцы фолка-панка, на которых мы в свое время равнялись, – это Dropkick Murphys. Вообще иностранцы удивляются, что в России есть такая музыка, которую играет «Капитан Смоллет». Наивно думают, только у них есть фолк-панк.

Однако, мы стараемся делать что-то своеобразное, чтобы не походить на стандарты, заданные группами с волынкой, аккордеон, гитарой, банджо и мандолиной.

Питерские группы жанрово определяют нас неоднозначно, мы не совсем фолк-панк, не совсем по его канонам играем. Это, с одной стороны, радует. Самобытность – самое главное!

В начале нашего пути был разговор, что будем играть минимум каверов. Это же слишком просто. Есть целые кавер-группы, которые прекрасно выступают и зарабатывают на этом деньги. Но если я сам сочиняю песни, зачем это мне? На чужом горбу в рай не въедешь!

Свинина с овощами

Ингредиенты

- свинина (шея, 700-800 г);

- соль;

- черный молотый перец;

- репчатый лук (3 штуки);

- помидоры (4 штуки);

- болгарский перец;

- томатная паста;

- чеснок (1 головка);

- картофель (1 кг);

- сливочное масло;

- молоко;

- укроп/петрушка/лук.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Рецепт

Почистим картошку и отправим ее вариться. А затем нарежем свинину. Можно нарезать кусочками побольше, мясо все равно ужаривается.

Отправим ее на сковороду. Предварительно нальем масло. Сначала на большом огне обжарим, потом будем тушить. Кстати, солить мясо сразу не надо, иначе из него выйдет сок, и оно толком не пожарится.

Нарежем лук, отправим его к мясу.

Нарежем перец, отправим его в сковороду. Посолим и поперчим мясо: лучше использовать черный перец, он ароматнее.

Зальем помидоры горячей водоый, чтобы легко снять с них кожуру. Если ее оставить, то она свернётся и будет плохо жеваться.

Снимаем кожуру, режем помидоры и отправляем их в сковороду.

Разбавляем томатный соус кипятком и заливаем им мясо.

А затем чеснок, который сделает свое каверзное дело, давим в мясо. Он как закрепитель. Я в детстве фотографией занимался: фиксаж – еее!

Немного потушим.

Когда приготовился картофель, сливаем из кастрюли воду. Добавляем молоко в картошку.

Начинаем толочь. Отправим в картошку сливочное масло.

Нарежем укроп, петрушку и зеленый лук.

Украсим зеленью наше блюдо.

Сделаю контрольный укус мяса!

Вкусно! Но это мое мнение, необходимо мнение экспертов [действительно, вкусно! – команда ПАИ].

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу ул. Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!