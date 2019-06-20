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Общество

Контроль за тарифами в ЖКХ наладят в России

В России наладят контроль за тарифами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства констатировал, что в этой теме много вопросов уходят из-под его личного контроля и контроля правительства. Он подчеркнул, что в стране действуют ограничения на рост тарифов ЖКХ, и нужно только следить, чтобы эти ограничения соблюдались в регионах. Президент пообещал, что нацелит правительство наладить контроль за этой сферой.

В Псковской области с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

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  • «Прямая линия» президента - 2019
Сражавшихся против боевиков на Кавказе ополченцев приравняют к ветеранам Контроль за тарифами в ЖКХ наладят в России Псковский губернатор: Проблему нехватки медиков не решить только силами регионов Президент России: Снижение зарплат руководителям приведёт к оттоку квалифицированных кадров Правовую систему создания социальной инфраструктуры выработают в России Путин заявил о росте зарплат Президент России назвал цель реализации нацпроектов Проблемы псковского онкодиспансера озвучили Владимиру Путину в ходе прямой линии Губернатор Псковской области готов выйти на прямую линию с президентом России Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
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