Контроль за тарифами в ЖКХ наладят в России

16:12, 20 июня 2019, ПАИ

В России наладят контроль за тарифами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства констатировал, что в этой теме много вопросов уходят из-под его личного контроля и контроля правительства. Он подчеркнул, что в стране действуют ограничения на рост тарифов ЖКХ, и нужно только следить, чтобы эти ограничения соблюдались в регионах. Президент пообещал, что нацелит правительство наладить контроль за этой сферой.

В Псковской области с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.