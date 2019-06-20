Псковская Ганза: Что запрещено проносить на праздничные площадки

16:41, 20 июня 2019, ПАИ

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени всё ближе, поэтому следует ознакомиться с перечнем «запрещёнки» и правилах поведения на праздничных площадках 27-30 июня в Пскове. Сотрудники УМВД России по Псковской области рассказали Псковскому агентству информации о вещах и предметах, запрещённых к проносу, и требуемых мерах безопасности.

Итак, попасть на ганзейские площадки не получится попасть, если у вас при себе:

- оружие любого типа, в том числе самообороны и боеприпасы;

- колющие или режущие предметы,

- взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества;

- радиоактивные материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;

- напитки в стеклянной или жестяной таре;

- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;

- технические средства (квадрокоптеры), радиостанции, средства звукоусиления;

- домашние питомцы.

На самих праздничных пространствах Ганзы будет запрещено:

- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения массового мероприятия или на прилегающей к нему территории;

- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;

- скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности.

Ознакомиться с программой Ганзейских дней в Пскове можно здесь >>>