Трёх иностранцев выдворили из Псковской области

18:01, 20 июня 2019, ПАИ

Псковские судебные приставы выдворили из Псковской области трёх иностранцев — жителей Белоруссии, Бангладеша и Армении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В частности, житель Белоруссии должен был самостоятельно уехать из России и оплатить штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако он этого не сделал. В этой связи судебные приставы повторно оштрафовали его, но уже на 3 тысячи рублей, и принудительно выдворили его за пределы России.

Граждан Армении и Бангладеша привлекли к административной ответственности за нарушения правил нахождения в пограничной зоне России. Их оштрафовали на 2 тысячи и 500 рублей соответственно, а после чего выдворили из страны.