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Общество

Акция «Завтра была война» пройдет в Пскове 21 июня

Социальная акция «Завтра была война», проводимая Министерством внутренних дел России, состоится в Пскове 21 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 22:00 полицейские, ветераны и члены Общественного совета при областном УМВД соберутся на площади Победы в Пскове у мемориала на могиле Неизвестного солда­та, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники акции зажгут свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед.

К могиле Неизвестного солдата, погибшего смертью храбрых в июле 1941 года на правом берегу реки Великой у деревни Писковичи, полицейские возложат цветы. Завершится акция минутой молчания.

Часом ранее – в 21:00 – на площади Ленина пройдет акция «Свеча памяти».

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