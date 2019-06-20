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Общество

Активные работы по благоустройству проходят в Идрице

Активные работы по благоустройству проходят в Идрице, приуроченные к празднованию 75-й годовщины со дня освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Уже подходят к концу дорожные работы на центральной улице Ленина. Там заменяют верхний слой покрытия и обустраивают тротуары. Помимо этого, в поселке практически благоустроили сквер у памятника Герою Советского Союза Е. В. Михайлову: спилили аварийные деревья, обустроили клумбы и пешеходные дорожки, установили систему уличного освещения.

Также закончен капитальный ремонт крыш в четырех многоквартирных жилых домах в центре Идрицы. Аналогичные ремонтные работы планируют завершить до начала памятной даты еще на одном объекте.

В пресс-службе рассказали, что в благоустройстве Идрицы активное участие принимают представители различных компаний и учреждений - они приводят в порядок фасады своих зданий. Кроме того, свой вклад вносят и жители поселка, которые приводят в надлежащее состояние частные дома, дворовые территории и заборы.

Помимо указанного, в Идрице поставят воркаут-площадку к 75-летию годовщины Победы. Это очередной спортивный объект, который открывается в муниципалитетах по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В ближайшие дни в Идрице стартует капитальный ремонт первого поликлинического отделения. В 2019 году там поменяют окна, двери. В дневной стационар уже приобретена новая мебель. Ожидается, что ремонтные работы в учреждении здравоохранения будут проводиться поэтапно в течение нескольких лет.

В пресс-службе областной администрации отметили, что подготовку Идрицы к празднованию 75-й годовщины со дня освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков обсудили 20 июня на очередном районном оргкомитете под руководством главы Себежского района Леонида Курсенкова. Памятную дату жители отпразднуют 12 июля.

Рассчитанный на три года документ включает комплекс мероприятий по развитию сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта, благоустройству Идрицы, а также череду праздничных торжеств. 

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