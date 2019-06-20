Об экологии дискутировали единороссы в Пскове

21:19, 20 июня 2019, ПАИ

Очередные дебаты прошли в Пскове в рамках предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата областного Собрания (округ №2) 20 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, претенденты на выдвижение от «Единой России» в региональный парламент смогли высказаться на тему «Чистая страна».

Кандидаты рассказали избирателям свои предложения, направленные на решение актуальных проблем в сфере экологии. После этого они ответили на вопросы, поступившие от жителей округа №2 и других присутствующих на дискуссии. В зале собралось около 60 человек.

«Я бы решение этой проблемы разделил на две составляющие. Есть такая пословица: «Чисто не там где убирают, а там где не сорят», - сказал советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов. - Трехлетний ребенок знает, какие кнопки нажимать на гаджете, а вот что нельзя мусорить, он начинает осознавать уже гораздо позже, а иногда это и не доходит вовсе». По его мнению, следует более активно заниматься воспитанием ответственных граждан уже со школьной скамьи.

Он подчеркнул важность перехода на новую систему обращения с ТКО. Отвечая на вопрос о контроле за чистотой и соблюдением правил благоустройства города, Игорь Максимов предложил создать «экологическую полицию» с правом составления административных протоколов.

Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов также коснулся того, что экологическую культуру необходимо прививать с детства. Он призвал псковичей присоединиться к субботникам. Кроме того, Андрей Моргунов высказал мнение, что людям надо как можно быстрее адаптироваться к новым правилам обращения с ТКО.

После окончания отведенного для дебатов времени, участники партийной процедуры продолжили общение с избирателями в формате встречи.

Предварительное голосование по довыборам в Псковское областное Собрание депутатов по округу №2 пройдет 23 июня, поскольку ранее в ходе сессии регионального парламента было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Яна Лузина.