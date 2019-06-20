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Александр Козловский: Благодаря позиции Владимира Путина, решение проблемы с кадрами в соцсфере не заставит себя долго ждать

Благодаря позиции президента России Владимира Путина, которую он обозначил в ходе прямой линии 20 июня, решение проблемы с кадрами в социальной сфере не заставит себя долго ждать. Об этом заявил депутат фракции «Единой России» в Госдуме, член Президиума генсовета партии Александр Козловский, сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Козловский отметил, что в Госдуме неоднократно обсуждали вопрос кадрового распределения выпускников медицинских вузов в небольшие города и села. «Одно из рабочих названий этого законопроекта - «Медицинская Россия», и он предполагает, что после учебы студенты, получившие образование за счет бюджета, поедут работать в сельские клиники на 3-5 лет», - рассказал депутат.

Он добавил, что лично постоянно обсуждает эту тему с выпускниками школ Псковской области в рамках «круглых столов», которые ежемесячно проходят в Госдуме.

Александр Козловский акцентировал внимание на том, что вопрос дефицита врачей, учителей, соцработников и других специалистов первостепенен. Он добавил, в случае, если эта проблема будет аннулирована, что крайне важно само по себе, откроется возможность и для эффективного профессионального роста молодых специалистов.

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