Елена Полонская: «Маяк» – это один из самых проблемных рынков Пскова

22:32, 20 июня 2019, ПАИ

Многочисленные стихийные свалки, организованные недобросовестными торговцами на рынке «Маяк» в Пскове, выявили в ходе контрольного объезда городские власти. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие и.п. главы города Елена Полонская, ее заместитель Сергей Гаврилов, а также руководители управляющих компаний.

Состояние рынка «Маяк» у проверяющих вызвало немало нареканий. Там по-прежнему велась несанкционированная торговля в не предназначенных для этого местах. Нарушители привезли свой товар на автомобилях с номерами соседних регионов. Почти ни у кого из них не оказалось разрешения на торговлю. Поэтому были вызваны сотрудники полиции, которые провели более тщательную проверку в отношении продавцов-нарушителей.

Елена Полонская подчеркнула, что «Маяк» – это один из самых проблемных рынков города. Она предложила организовать здесь ежедневное дежурство ответственных лиц, которые бы пресекали торговлю в несанкционированных местах и проверяли наличие разрешений у продавцов. «А вообще нужно ставить вопрос о повышении штрафов и за несанкционированную торговлю, и за нарушение Правил благоустройства Пскова. Потому что торговать овощами и фруктами рядом с такими кучами мусора, которые мы здесь видим - это полное неуважение к покупателям-псковичам», - подчеркнула Елена Полонская.

При проверке Рижского проспекта от торгового комплекса «Европарк» до пересечения с улицей Юбилейной участники выезда выявили отдельные недочеты в работе тех, кто отвечает за поддержание чистоты и порядка. В частности, было указано на нескошенную местами траву, скамейки с облупившейся краской и замусоренное окурками асфальтовое покрытие.

В пресс-службе пояснили, что в целом участники выезда положительно оценили работу местных управляющих компаний по содержанию тротуаров и газонов проинспектированного участка Рижского проспекта, поручив их руководителям привести все в порядок в ближайшие дни.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и в связи с подготовкой к Международным Ганзейским дням муниципалитет организовал работу по уборке улиц и общественных пространств Пскова. При этом, добавили в пресс-службе, городские власти намерены и в дальнейшем продолжить эту работу.