Масштабные тактико-специальные учения прошли в Пскове в преддверии Ганзейских дней

22:53, 20 июня 2019, ПАИ

Тактико-специальное учение с органами управления и силами Псковской областной — территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях подготовки к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени прошли в Пскове 20 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной ГУ МЧС России, отработка практических действий провели на пяти учебных точках.

Согласно вводной, силы Псковского пожарно-спасательного гарнизона потушили возгорание объекта культурного наследия федерального значения. Для тушения использовались пожарная автоцистерна АЦ-8,0–70, способная доставить большой объем огнетушащих веществ к месту пожара и пожарный автомобиль АЦ 1,0–40 (ISUZU), отличающийся маневренностью и удобством прохождения в городской среде.

Также аварийно-спасательные службы и формирования Псковской области показали слаженность действий при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом аммиака. А на третьей учебной точке силы профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Псковсоюзспас»демонстрировали свои возможности по сбору аварийных нефтепродуктов с акватории реки Великой.

Помимо этого, спасатели и пожарные показали свои навыки по деблокировке пострадавших из автомобиля с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Холоматро».

Согласно вводной, на пятой точке прогулочный катер не справился с управлением и совершил столкновение с опорой моста – один человек упал в воду, в моторном отсеке катера произошел пожар. На борту прогулочного катера люди, нуждающиеся в помощи. Спасение тонущего человека на воде провели спасатели водолазной группы поисково-спасательного отряда города Пскова с плавательного средства — мотолодка «Нептун». Спасение людей с прогулочного катера осуществлялось силами Центра ГИМС и аварийно-спасательной службы области.

Для ликвидации пожара в моторном отсеке катера использовалась плавающая пожарная мотопомпа. На берегу в непосредственной близости от зоны ЧС была организована работа добровольной общественной организации «Общество спасения на водах». Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области на учение задействовал самолет Cessna-172.

Охрану общественного порядка на месте проведения учения обеспечили сотрудники УМВД России по Псковской области и Управления Росгвардии по Псковской области. Пеший патруль Управления Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка с последующей передачей его сотрудникам полиции. В свою очередь сотрудники полиции продемонстрировали два мотоэкипажа на мотоциклах «Yamaha».

В целях осуществления воздушной разведки применялись мотопарапланы аварийно-спасательной службы Псковской области и беспилотные воздушные суда Центра управления в кризисных ситуациях.

На отработку практических действий задействовали группировку сил и средств Псковской областной — территориальной подсистемы РСЧС в количестве 106 человек и 42 единиц техники.