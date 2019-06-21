Оплатить коммуналку и подать заявление в полицию можно будет через МФЦ
Многофункциональные центры получат право предоставлять все виды услуг — от регистрации брака до подачи заявления в полицию. Министерство экономического развития подготовило соответствующий проект для правительства, сообщают «Известия».
Это позволит сделать МФЦ единым каналом коммуникаций между гражданами и всеми органами власти.
В презентации документа говорится, например, о сборе биометрических данных, о возможности оплаты коммунальных услуг, о подаче иска в суд.
Авторы инициативы уверяют, что это позволит ликвидировать приемные гоструктур, занимающихся сегодня такими услугами, а это скажется на экономии средств.
Многофункциональные центры, таким образом, станут автономной госструктурой, считает глава Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.