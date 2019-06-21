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Общество

Оплатить коммуналку и подать заявление в полицию можно будет через МФЦ

Фото: Андрей Степанов

Многофункциональные центры получат право предоставлять все виды услуг — от регистрации брака до подачи заявления в полицию. Министерство экономического развития подготовило соответствующий проект для правительства, сообщают «Известия».

Это позволит сделать МФЦ единым каналом коммуникаций между гражданами и всеми органами власти.

В презентации документа говорится, например, о сборе биометрических данных, о возможности оплаты коммунальных услуг, о подаче иска в суд.

Авторы инициативы уверяют, что это позволит ликвидировать приемные гоструктур, занимающихся сегодня такими услугами, а это скажется на экономии средств.

Многофункциональные центры, таким образом, станут автономной госструктурой, считает глава Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

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