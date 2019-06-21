Соглашение о сотрудничестве заключили Банк России и Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области

09:29, 21 июня 2019, ПАИ

Взаимодействовать в целях повышения финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения договорились Псковское отделение Северо-Западного ГУ Банка России и Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Стороны подписали соответствующее соглашение, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Предполагается проведение круглых столов, семинаров и лекций, все мероприятия будут выполняться в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утверждённой Правительством РФ.

Во второй половине 2019 года для субъектов малого и среднего бизнеса проведут онлайн-зачет. Управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин отметил, что не так давно завершился второй Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, в Псковской области в нем участвовали более 300 человек.

«Сдали его почти 19% участников. Совместная работа позволит повысить этот показатель и вывести знания псковичей в области финансов на более высокий уровень», – отметил Сергей Савин.