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Общество

Соглашение о сотрудничестве заключили Банк России и Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области

Фото: пресс-служба Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России

Взаимодействовать в целях повышения финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения договорились Псковское отделение Северо-Западного ГУ Банка России и Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Стороны подписали соответствующее соглашение, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Предполагается проведение круглых столов, семинаров и лекций, все мероприятия будут выполняться в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утверждённой Правительством РФ.

Во второй половине 2019 года для субъектов малого и среднего бизнеса проведут онлайн-зачет. Управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин отметил, что не так давно завершился второй Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, в Псковской области в нем участвовали более 300 человек.

«Сдали его почти 19% участников. Совместная работа позволит повысить этот показатель и вывести знания псковичей в области финансов на более высокий уровень», – отметил Сергей Савин.

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