Мужчина погиб при падении с опоры ЛЭП в Новосокольническом районе
Житель деревни Старосокольники Новосокольнического района погиб при падении с высоты опоры линии электропередачи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
Трагедия произошла 20 июня вечером. Мужчина попытался самовольно подключить кабель к ЛЭП, но произошло замыкание. В результате он упал с высоты опоры ЛЭП. От полученных травм пострадавший скончался.
Сейчас следователи Великолукского МСО СУ СК РФ по Псковской области выясняют обстоятельства произошедшего.